Голосование по импичменту Трампу может пройти в среду

Демократы намерены объявить президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Для отрешения Трампа от должности необходимо еще две трети голосов сенаторов. К тому же у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс отказался отстранять Дональда Трампа от власти, пишет «Газета.ру».

Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН рассказал, почему конгрессмены торопятся объявить импичмент Трампу за восемь дней до истечения срока его полномочий. Он также заявил, что поддерживает намерения демократов.

«Да, поддерживаю. Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере. Импичмент можно объявить только действующему президенту, а через несколько дней он уже главой государства не будет. Поэтому если это делать, то в ближайшее время», - отметил он.



