Голосование по импичменту Трампу может пройти в среду
Демократы добились вынесения импичмента действующему президенту США Дональду Трампу на пленарное заседание палаты в среду. Об этом сообщил комитет палаты представителей по процедурным вопросам.
В заявлении отмечается, что семь членов комитета проголосовали «за», четверо - против.
Предполагается, что дебаты начнутся в среду в 9 утра (17.00 мск) с обсуждения правил. Голосование по импичменту может пройти уже в среду.
Демократы намерены объявить президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Для отрешения Трампа от должности необходимо еще две трети голосов сенаторов. К тому же у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс отказался отстранять Дональда Трампа от власти, пишет «Газета.ру».
Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН рассказал, почему конгрессмены торопятся объявить импичмент Трампу за восемь дней до истечения срока его полномочий. Он также заявил, что поддерживает намерения демократов.
«Да, поддерживаю. Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере. Импичмент можно объявить только действующему президенту, а через несколько дней он уже главой государства не будет. Поэтому если это делать, то в ближайшее время», - отметил он.
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