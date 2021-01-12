Трамп заявил, что его слова в ходе штурма Капитолия в Вашингтоне были совершенно уместны

Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США завтра намерены запустить процедуру отстранения Трампа от власти. Вопрос будет поставлен на голосование, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25-й поправкой Конституции и не объявит главу Белого дома недееспособным.

Ранее группа законодателей-демократов внесла в нижнюю палату резолюцию об импичменте Трампу на основе обвинения в «подстрекательстве к мятежу». Запуск процедуры импичмента позволил бы Сенату заняться рассмотрением вопроса о возможном суде над президентом. Обвинение также даёт возможность помешать Дональду Трампу в его возможной попытке вновь занять должность в 2024 году.

