Трамп заявил, что его слова в ходе штурма Капитолия в Вашингтоне были совершенно уместны
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его слова в ходе штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января были совершенно уместны, передает Reuters.
Также он отказался говорить, уйдет ли он в отставку.
Митинг в поддержку Трампа 6 февраля в Вашингтоне перерос в беспорядки и закончился штурмом здания конгресса США. Тогда погибли пять человек, в том числе полицейский. Дональд Трамп сначала одобрил действия погромщиков, однако затем опубликовал видеозапись с осуждением насилия.
Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США завтра намерены запустить процедуру отстранения Трампа от власти. Вопрос будет поставлен на голосование, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25-й поправкой Конституции и не объявит главу Белого дома недееспособным.
Ранее группа законодателей-демократов внесла в нижнюю палату резолюцию об импичменте Трампу на основе обвинения в «подстрекательстве к мятежу». Запуск процедуры импичмента позволил бы Сенату заняться рассмотрением вопроса о возможном суде над президентом. Обвинение также даёт возможность помешать Дональду Трампу в его возможной попытке вновь занять должность в 2024 году.
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