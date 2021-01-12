Президент бедных и неграмотных. Познер поддержал импичмент Трампу
Телеведущий и журналист в эфире НСН рассказал, почему конгрессмены торопятся объявить импичмент Трампу за восемь дней до истечения срока его полномочий.
Ведущие политики Демократической партии в палате представителей конгресса США обнародовали проект резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Они считают необходимым сместить его с должности до 20 января, когда у него истекает срок полномочий. По мнению оппонентов Трампа, его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса. Поводом для импичмента является запрет участнику «восстания или мятежа» занимать какой-либо пост в США.
Телеведущий и журналист Владимир Познер, имеющий гражданство США, Франции и России, в эфире НСН одобрил намерения демократов.
«Да, поддерживаю. Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере. Импичмент можно объявить только действующему президенту, а через несколько дней он уже главой государства не будет. Поэтому если это делать, то в ближайшее время», - отметил он.
Познер также оценил, чем запомнился Трамп за четыре года президентства.
«Для США он один, для всего остального мира он другой, причем в разных странах к нему по-разному относятся. Например, в России его до сих пор оценивают в общем-то позитивно. А в Западной Европе к нему изначально относились неважно, так и продолжают по сей день. В США он представлял ультраконсервативное крыло: малообразованных, мало зарабатывающих людей - таких в Америке почти половина населения. Для них он был своим, он говорил те слова, которые от него хотели услышать. В частности, что Америка снова должна стать великой, что надо исключить всех мигрантов и многие другие заявления. Для другой Америки это был человек, который разрушал Конституцию, мечту и веру. Трамп в этом преуспел», - считает журналист.
Телеведущий рассказал, как будет развиваться ситуация в США в ближайшее время.
«Трамп может сохранить влияние на республиканцев определенного толка, но это уже будет неизбираемый человек. Сегодня палата представителей будет обращаться к вице-президенту Майку Пенсу, чтобы он применил 25 поправку к Конституции. Если он откажет, а скорее всего так и будет, то уже завтра может начаться процедура импичмента», - заключил он.
Ранее газета Politico написала, что не менее 218 конгрессменов заявили о поддержке резолюции об импичменте действующего президента. Этого количества голосов хватит для того, чтобы документ утвердили, а затем организовали по нему голосование в палате представителей Конгресса США. Примечательно, что Трампа пытаются отстранить уже во второй раз за срок. До этого в истории США было всего три попытки импичмента: Эндрю Джонсона в 1868 году и Билла Клинтона в 1998-1999 годах не удалось сместить с поста, а Ричард Никсон в 1974 году ушел в отставку до начала сенатских слушаний по поводу его импичмента.
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