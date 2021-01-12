Президент бедных и неграмотных. Познер поддержал импичмент Трампу

«Да, поддерживаю. Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере. Импичмент можно объявить только действующему президенту, а через несколько дней он уже главой государства не будет. Поэтому если это делать, то в ближайшее время», - отметил он.

Познер также оценил, чем запомнился Трамп за четыре года президентства.

«Для США он один, для всего остального мира он другой, причем в разных странах к нему по-разному относятся. Например, в России его до сих пор оценивают в общем-то позитивно. А в Западной Европе к нему изначально относились неважно, так и продолжают по сей день. В США он представлял ультраконсервативное крыло: малообразованных, мало зарабатывающих людей - таких в Америке почти половина населения. Для них он был своим, он говорил те слова, которые от него хотели услышать. В частности, что Америка снова должна стать великой, что надо исключить всех мигрантов и многие другие заявления. Для другой Америки это был человек, который разрушал Конституцию, мечту и веру. Трамп в этом преуспел», - считает журналист.

Телеведущий рассказал, как будет развиваться ситуация в США в ближайшее время.