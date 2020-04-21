«Глупо и подло»: Переболевший COVID-19 ресторатор Соркин раскритиковал меры господдержки
Предприниматель Александр Соркин в эфире НСН развеял распространённые мифы о коронавирусе и объяснил, почему государство должно поддерживать не бизнес, а граждан.
Вместе с ростом числа заболевших коронавирусом COVID-19 в России увеличивается и число вылечившихся от этого заболевания. По данным на утро 21 апреля, выздоровели уже 3873 человека. В их числе — известный российский ресторатор Александр Соркин, попавший в инфекционное отделение Одинцовской районной больницы ещё в середине марта. В беседе с НСН он поделился личными наблюдениями о российской медицине.
«Меня положили 19 марта, когда ещё не было такого потока, и тогда было всё готово к приёму больных, лечили интенсивно. Я попал в Одинцовскую районную больницу, в инфекционное отделение. Никаких сложностей с организацией лечения в тот момент не возникало. Когда я выписывался 6 апреля, больница уже была переполнена, уже много людей было в реанимации. И сейчас, конечно, ситуация совсем другая. Врачи - опытные инфекционисты, они занимаются вирусной пневмонией не один десяток лет, и наработки у них есть. Что касается оснащения, тут дело похуже. Есть некоторая нехватка защитных костюмов, респираторов, но это общеизвестный факт. А врачи — молодцы! Конечно, им очень тяжело», - рассказал бизнесмен.
По словам Соркина, бытующее мнение о том, что болеют в основном люди старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями, противоречит действительности, в том числе и его собственным наблюдениям.
«Насколько я понимаю, у нас даже по официальной статистике около 50% заболевших — это люди младше 45 лет, и уж точно младше 60. Молодых много. У нас в реанимации лежал парень, ему был 31 год. Я думаю, это у нас в России такая специфика. Дело в том, что у нас молодое население гораздо более социально активное, чем пожилое. Наши старики в изоляции находятся и без коронавируса — многие сидят дома, не ведут активный образ жизни.
Это абсолютный стереотип, что болеют в основном люди с ярко выраженными хроническими заболеваниями. Я, например, первый раз в жизни был в больнице, вообще практически никогда не болел простудными заболеваниями. Сказать, что у меня был подорванный иммунитет, я не могу.
Я считаю, что это действительно очень опасное заболевание. У меня есть знакомые, которые скончались. Статистика соответствует моему опыту: 80% даже не заметят этой болезни. Среди моих знакомых в первый период заболело порядка 60 человек, и 45 из них переболели очень легко, на себе ничего не ощутили. 15 человек, включая меня, болели средне или тяжело. Из них трое были на грани смерти. Я до реанимации не дошёл, слава Богу, но комнатку мне уже приготовили», - отметил собеседник НСН.
Ресторатор считает адекватными предпринятые властями РФ эпидемиологические меры. А вот экономические решения, по мнению Соркина, совершенно неправильные.
«Хоть я и сам бизнесмен, я считаю, что неправильный сам посыл, что надо поддерживать бизнес. Он лукавый. Дело в том, что малому и среднему бизнесу не сильно нужны меры поддержки. Налоговые каникулы - это более менее сделано, окей. А вот что касается условия об обязательном сохранении рабочих мест, притом что заведения и предприятия не работают, - мне кажется, это нонсенс. Государство должно заботиться о своих гражданах. Им надо платить деньги — пособия, или хотя бы выдавать продуктовые карточки, талоны на лекарства. Когда человек сидит дома, его статьи расходов — продукты, лекарства или лечение, и коммунальные платежи. Вот коммунальные платежи должны быть временно амнистированы, потому что это абсолютный форс-мажор, неработающие люди не могут платить.
Обязать работодателей платить зарплату — это не только глупо, но и подло. Они могут это делать, если хотят сами, но это не обязательно. Если обязательно, то это репрессии.
Ставить условия предоставления помощи в зависимость от того, сохранится ли 90% рабочих мест — это я в литературных терминах не могу прокомментировать. Помогать надо так, как помогают в развитых странах: либо чеки, либо деньги на счёт… У западных стран есть огромный опыт», - поделился своим мнением Александр Соркин.
В рамках борьбы с распространением коронавируса в России период с 28 марта по 5 апреля был объявлен нерабочим с обязательным сохранением заработной платы. Впоследствии президент России Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля. По данным источников РБК, его могут продлить ещё раз — минимум до 11 мая.
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