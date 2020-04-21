«Глупо и подло»: Переболевший COVID-19 ресторатор Соркин раскритиковал меры господдержки

«Меня положили 19 марта, когда ещё не было такого потока, и тогда было всё готово к приёму больных, лечили интенсивно. Я попал в Одинцовскую районную больницу, в инфекционное отделение. Никаких сложностей с организацией лечения в тот момент не возникало. Когда я выписывался 6 апреля, больница уже была переполнена, уже много людей было в реанимации. И сейчас, конечно, ситуация совсем другая. Врачи - опытные инфекционисты, они занимаются вирусной пневмонией не один десяток лет, и наработки у них есть. Что касается оснащения, тут дело похуже. Есть некоторая нехватка защитных костюмов, респираторов, но это общеизвестный факт. А врачи — молодцы! Конечно, им очень тяжело», - рассказал бизнесмен.

По словам Соркина, бытующее мнение о том, что болеют в основном люди старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями, противоречит действительности, в том числе и его собственным наблюдениям.

«Насколько я понимаю, у нас даже по официальной статистике около 50% заболевших — это люди младше 45 лет, и уж точно младше 60. Молодых много. У нас в реанимации лежал парень, ему был 31 год. Я думаю, это у нас в России такая специфика. Дело в том, что у нас молодое население гораздо более социально активное, чем пожилое. Наши старики в изоляции находятся и без коронавируса — многие сидят дома, не ведут активный образ жизни.

Это абсолютный стереотип, что болеют в основном люди с ярко выраженными хроническими заболеваниями. Я, например, первый раз в жизни был в больнице, вообще практически никогда не болел простудными заболеваниями. Сказать, что у меня был подорванный иммунитет, я не могу.

Я считаю, что это действительно очень опасное заболевание. У меня есть знакомые, которые скончались. Статистика соответствует моему опыту: 80% даже не заметят этой болезни. Среди моих знакомых в первый период заболело порядка 60 человек, и 45 из них переболели очень легко, на себе ничего не ощутили. 15 человек, включая меня, болели средне или тяжело. Из них трое были на грани смерти. Я до реанимации не дошёл, слава Богу, но комнатку мне уже приготовили», - отметил собеседник НСН.