Уткин и Соловьёв схлестнулись в соцсетях из-за критики правительства
Заявление спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина, недовольного действиями правительства РФ при борьбе с эпидемией коронавируса, спровоцировало перепалку с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Поводом послужило высказывание Уткина о том, что самоизолироваться он мог бы и сам, а вот действия государства в плане финансовой помощи совершенно недостаточны. «Я за свой счет сижу дома, сам себя запер, еще и за квартиру плачу, все налоги и так далее», - посетовал журналист. Он добавил, что не для этого исправно платил налоги, и что «такое государство ему не нужно», пишет «Газета.ру».
Соловьёв в ответ назвал Уткина «психически больным человеком», слова которого не смогут дискредитировать российское государство. После этого они продолжили обмен репликами в «Твиттере», прямо перейдя к взаимным оскорблениям.
«Если я вижу, как мое правительство меня предает, я буду говорить ему что хочу и когда захочу», - приводит ответ Уткина Ura.ru. Журналист обозвал оппонента "обезьяной" и заявил, что ему не интересно мнение человека, «сбежавшего от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающего в России».
«Бедный Уткин. Синдром Туретта налицо. Да ещё отягощеный запущенной депрессией. Необходима профессиональная помощь. Сам не справится. Могу оплатить его лечение», - парировал Соловьёв.
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