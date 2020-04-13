Уткин и Соловьёв схлестнулись в соцсетях из-за критики правительства

Поводом послужило высказывание Уткина о том, что самоизолироваться он мог бы и сам, а вот действия государства в плане финансовой помощи совершенно недостаточны. «Я за свой счет сижу дома, сам себя запер, еще и за квартиру плачу, все налоги и так далее», - посетовал журналист. Он добавил, что не для этого исправно платил налоги, и что «такое государство ему не нужно», пишет «Газета.ру».

Соловьёв в ответ назвал Уткина «психически больным человеком», слова которого не смогут дискредитировать российское государство. После этого они продолжили обмен репликами в «Твиттере», прямо перейдя к взаимным оскорблениям.

«Если я вижу, как мое правительство меня предает, я буду говорить ему что хочу и когда захочу», - приводит ответ Уткина Ura.ru. Журналист обозвал оппонента "обезьяной" и заявил, что ему не интересно мнение человека, «сбежавшего от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающего в России».

«Бедный Уткин. Синдром Туретта налицо. Да ещё отягощеный запущенной депрессией. Необходима профессиональная помощь. Сам не справится. Могу оплатить его лечение», - парировал Соловьёв.

