Главы МИД России и Германии проведут переговоры в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 18 января в Москве пройдёт встреча министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Аналены Бербок, сообщает РИА Новости.
По её словам, предполагается, что главы МИД обсудят, в том числе, предложения России «всеобъемлющих гарантий безопасности в Европе».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли ожидаемо, при этом Запад пытался утвердить свое доминирование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru