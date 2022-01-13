Главы МИД России и Германии проведут переговоры в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 18 января в Москве пройдёт встреча министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Аналены Бербок, сообщает РИА Новости.

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По её словам, предполагается, что главы МИД обсудят, в том числе, предложения России «всеобъемлющих гарантий безопасности в Европе».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли ожидаемо, при этом Запад пытался утвердить свое доминирование.

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