«Гибридный формат»: Итоговая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января
Глава МИД России Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипмиссии в прошлом году.
Пресс-конференция пройдет в «гибридном формате» из-за ограничения количества мест в зале, отмечают на Смоленской площади.
МИД приглашает представителей российских и зарубежных СМИ принять участие в пресс-конференции по видеосвязи.
При этом в ведомстве обещают, что и присутствующие очно, и подключившиеся онлайн к пресс-конференции смогут принять в ней участие «на равной основе».
Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию 23 декабря.
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