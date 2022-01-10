«Гибридный формат»: Итоговая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января

Глава МИД России Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипмиссии в прошлом году.

Пресс-конференция пройдет в «гибридном формате» из-за ограничения количества мест в зале, отмечают на Смоленской площади.

МИД приглашает представителей российских и зарубежных СМИ принять участие в пресс-конференции по видеосвязи.

При этом в ведомстве обещают, что и присутствующие очно, и подключившиеся онлайн к пресс-конференции смогут принять в ней участие «на равной основе».

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию 23 декабря.

