Лавров оценил переговоры России и США по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли ожидаемо, при этом Запад пытался утвердить свое доминирование, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают «Известия».
Лавров отметил, что российская сторона хорошо знает американскую делегацию, поэтому ничего неожиданного во время переговоров не было.
При этом он также подчеркнул, что достаточно жесткая и неуступчивая позиция Запада была изложена спокойно и в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на осмысление переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена на продолжение диалога с США. По его словам, у РФ никогда не было дефицита политической воли к диалогу, но нужен конкретный результат, а не процесс ради процесса.
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