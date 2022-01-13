Лавров оценил переговоры России и США по гарантиям безопасности

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли ожидаемо, при этом Запад пытался утвердить свое доминирование, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают «Известия».

Лавров отметил, что российская сторона хорошо знает американскую делегацию, поэтому ничего неожиданного во время переговоров не было.