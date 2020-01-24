Главу Чувашии решили выгнать из «Единой России» из-за скандала с МЧС

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания», - цитирует «Интерфакс» секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

Он добавил, что складывается мнение, что Игнатьев живет в «параллельной реальности», говоря об уважении к людям. По словам Турчака, глава Чувашии словно забыл, что перед ним стоит офицер МЧС.

Ранее появилось видео, на котором глава Чувашии Михаил Игнатьев вынуждает пожарного подпрыгивать при вручении ему ключей от служебной техники.

В пресс-службе МЧС Чувашии заявили, что Игнатьев и сотрудник МЧС давно знают друг друга, а все происходящее нужно расценивать как дружескую шутку. В аналогичном ключе высказались в пресс-службе самого Игнатьева.

В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев раскритиковал как Игнатьева, так и самого сотрудника ведомства.