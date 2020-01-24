В МЧС объяснили «дрессировку» пожарного главой Чувашии дружбой

24 января 202016:14

В пресс-службе МЧС по Чувашии объяснили поведение главы республики Михаила Игнатьева, который вынудил пожарного подпрыгивать, чтобы получить ключи от служебного автомобиля.

В ведомстве заявили, что героем ролика стал начальник городской пожарной части, с которым Игнатьев давно знаком. В МЧС отметили, что происходящее на записи нужно расценивать как дружескую шутку, передает РИА Новости.

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В свою очередь в пресс-службе Игнатьева тоже заявили, что глава республики хорошо знает сотрудника МЧС и неоднократно встречался с ним по профессиональным вопросам.

«Это все было на позитивной ноте, на эмоциях», - заявили РБК в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы, бывший член правительства Чувашии Анатолий Аксаков, комментируя для НСН поведение Игнатьева, заявил, что вопрос о его отставке назрел уже давно, так как за 10 лет его руководства республика стала одним из самых бедных регионов России.

Отметим, что недавно Игнатьев уже попадал в поле зрения СМИ. В ходе своего выступления глава республики предложил «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
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