В МЧС объяснили «дрессировку» пожарного главой Чувашии дружбой

В свою очередь в пресс-службе Игнатьева тоже заявили, что глава республики хорошо знает сотрудника МЧС и неоднократно встречался с ним по профессиональным вопросам.

«Это все было на позитивной ноте, на эмоциях», - заявили РБК в пресс-службе.