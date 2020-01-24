В МЧС объяснили «дрессировку» пожарного главой Чувашии дружбой
В пресс-службе МЧС по Чувашии объяснили поведение главы республики Михаила Игнатьева, который вынудил пожарного подпрыгивать, чтобы получить ключи от служебного автомобиля.
В ведомстве заявили, что героем ролика стал начальник городской пожарной части, с которым Игнатьев давно знаком. В МЧС отметили, что происходящее на записи нужно расценивать как дружескую шутку, передает РИА Новости.
В свою очередь в пресс-службе Игнатьева тоже заявили, что глава республики хорошо знает сотрудника МЧС и неоднократно встречался с ним по профессиональным вопросам.
«Это все было на позитивной ноте, на эмоциях», - заявили РБК в пресс-службе.
Ранее депутат Госдумы, бывший член правительства Чувашии Анатолий Аксаков, комментируя для НСН поведение Игнатьева, заявил, что вопрос о его отставке назрел уже давно, так как за 10 лет его руководства республика стала одним из самых бедных регионов России.
Отметим, что недавно Игнатьев уже попадал в поле зрения СМИ. В ходе своего выступления глава республики предложил «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть.
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