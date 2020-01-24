Главу МЧС возмутила шутка руководителя Чувашии над пожарным

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, Зиничев расценил поведение Игнатьева как неэтичное. При этом глава ведомства отметил, что политику такого ранга вести себя подобным образом – недопустимо.

Министр подверг критике и самого сотрудника МЧС. По его словам, сотрудники должны помнить, что представляют ведомство, которое уважают не только в России, но и во всем мире.

«И вести себя надо соответствующе», - подчеркнул Зиничев.

Ранее в пресс-службе МЧС Чувашии заявили, что Игнатьев и сотрудник МЧС давно знают друг друга, а все происходящее нужно расценивать как дружескую шутку. В аналогичном ключе высказались в пресс-службе самого Игнатьева.