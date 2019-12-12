Главой Иркутской области назначили бывшего замминистра МЧС

12 декабря 201919:38

Сегодня, 12 декабря, временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области был назначен бывший заместитель министра МЧС России Игорь Кобзев.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев охарактеризовал Кобзева как «эффективного и системного руководителя» и «надежного товарища». Что, по его мнению, будет способствовать врио губернатору на новом посту.

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«За полтора года совместной работы он проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник. Под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов», – подчеркнул достоинства экс-заместителя действующий глава МЧС РФ Евгений Зиничев Зиничев.

Игорь Кобзев сменил на посту Сергея Левченко, который руководил регионом с 2015 года. За время своего губернаторства Левченко неоднократно подвергался критике, начиная от истории с убийством медведя до провала работы по ликвидации последствий наводнения в этом году. Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН назвал уход Левченко вынужденным.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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