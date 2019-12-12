Главой Иркутской области назначили бывшего замминистра МЧС

«За полтора года совместной работы он проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник. Под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов», – подчеркнул достоинства экс-заместителя действующий глава МЧС РФ Евгений Зиничев Зиничев.

Игорь Кобзев сменил на посту Сергея Левченко, который руководил регионом с 2015 года. За время своего губернаторства Левченко неоднократно подвергался критике, начиная от истории с убийством медведя до провала работы по ликвидации последствий наводнения в этом году. Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН назвал уход Левченко вынужденным.



