Главой Иркутской области назначили бывшего замминистра МЧС
Сегодня, 12 декабря, временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области был назначен бывший заместитель министра МЧС России Игорь Кобзев.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев охарактеризовал Кобзева как «эффективного и системного руководителя» и «надежного товарища». Что, по его мнению, будет способствовать врио губернатору на новом посту.
«За полтора года совместной работы он проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник. Под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов», – подчеркнул достоинства экс-заместителя действующий глава МЧС РФ Евгений Зиничев Зиничев.
Игорь Кобзев сменил на посту Сергея Левченко, который руководил регионом с 2015 года. За время своего губернаторства Левченко неоднократно подвергался критике, начиная от истории с убийством медведя до провала работы по ликвидации последствий наводнения в этом году. Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН назвал уход Левченко вынужденным.
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