В КПРФ назвали вынужденным уход Левченко

«Мы не прекращали бороться. Геннадий Зюганов на встречах с президентом говорил, что все социально-экономические показатели за время работы Левченко губернатором улучшились. Проблема Иркутской области – сумасшедшая коррупция. Левченко выиграл прямые выборы, он не был назначенцем. Но там оставались идейные, политические противники, которые не могли смириться. Колоссальное наводнение, впервые за полтора века, позволило им предъявить обвинение, потому что за короткий срок все обязательства выполнить очень сложно. Подтопило полторы сотни населенных пунктов, что-то там строить по-настоящему - нужно время. Появился повод. Он не намерен был уходить по собственному желанию. Был вынужден так написать. Теперь нам надо осмыслить. Что произошло, перегруппировать силы», - сказал он.

Напомним, Левченко победил на выборах губернатора Иркутской области в 2015 году, обойдя выдвиженца «Единой России».

