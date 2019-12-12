МЧС спешит на помощь. После губернаторства Левченко

Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Игорь Кобзев. 53-летний Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. С 2000 года работает в структуре МЧС России. С 4 ноября 2019 года - замминистра МЧС - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, генерал-лейтенант внутренней службы.

Покинувший пост иркутского губернатора Левченко руководил областью с 2015 года, а ранее, с 1993 был первым секретарем Иркутского обкома КПРФ, в 1999 избрался депутатом Госдумы по списку компартии. За время своего губернаторства Левченко неоднократно подвергался критике, начиная от истории с убийством медведя до провала работы по ликвидации последствий наводнения в этом году. Так, в октябре Владимир Путин потребовал от Сергея Левченко объяснений, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка. Во время своего второго приезда в Иркутскую область после наводнения Владимир Путин устроил настоящий разнос, убедившись, что в районах бедствия царила полная неразбериха почти через месяц после удара стихии.

Два дня назад, на заседании Совета по правам человека с участием Владимира Путина президенту вновь напомнили о нюансах работы иркутских властей. Член СПЧ Иван Засурский рассказал о масштабной коррупции в лесном хозяйстве региона. По его словам, которые приводит РБК, «абонемент на вывоз любого количества незаконно вырубленной древесины стоит 500 тысяч в месяц». В свою очередь, режиссер Александр Сокуров напомнил, что, несмотря на несколько приездов в пострадавший от наводнения регион, «до сих пор там живут люди в разрушенных домах».

Провал работы по ликвидации последствий наводнения – далеко не единственный фактор отставки Левченко с поста губернатора Иркутской области. Такое мнение высказал в эфире НСН гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский.

«Ситуация с действиями власти в условиях чрезвычайной ситуации показала несостоятельность и губернатора, и исполнительной власти. Но проблемы были и до этого. Прежде всего, они касались, конечно же, социальной сферы. Более, чем средние показатели, не самая эффективная система власти, элитные конфликты – вот, что, пожалуй, можно сказать о том, что происходило в Иркутской области».

По его словам, в Иркутской области, да и в сопредельных регионах сформировался запрос на эффективную власть. Вопрос же партийной принадлежности того или иного губернатора пусть останется в пределах Садового кольца, - заключил собеседник агентства.

