Рябков заявил, что США «серьезно» подошли к предложениям России по гарантиям безопасности

Рябков отметил, что встреча в Женеве продолжалась 7,5 часа с перерывом на короткий ланч. Российскую делегацию возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американскую сторону представила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Рябков также подчеркнул, что США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности. В то же время, Соединенные Штаты еще до начала переговоров заявили, что некоторые предложения России неприемлемы.

По словам замминистра иностранных дел РФ, у Москвы нет никаких намерений напасть на Украину. Однако НАТО должна отказаться от «освоения территории» государств, которые вступили в альянс после 1997 года.

Ранее в Москве подчеркивали, что предложения по гарантиям безопасности не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки Россия не согласна.

