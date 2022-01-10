Рябков заявил, что США «серьезно» подошли к предложениям России по гарантиям безопасности

Переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными и конкретными, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры России и США в Женеве продлились более семи часов

Рябков отметил, что встреча в Женеве продолжалась 7,5 часа с перерывом на короткий ланч. Российскую делегацию возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американскую сторону представила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Рябков также подчеркнул, что США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности. В то же время, Соединенные Штаты еще до начала переговоров заявили, что некоторые предложения России неприемлемы.

По словам замминистра иностранных дел РФ, у Москвы нет никаких намерений напасть на Украину. Однако НАТО должна отказаться от «освоения территории» государств, которые вступили в альянс после 1997 года.

Ранее в Москве подчеркивали, что предложения по гарантиям безопасности не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки Россия не согласна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСША
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