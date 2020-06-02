Главная сторона переговоров – жители Донбасса. В Госдуме оценили переход к «будапештскому» формату
Депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов в эфире НСН рассказал, без кого не будут действовать любые формы переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Вице-премьер Украины Алексей Резников высказал мнение, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе необходимо вести в «будапештском» формате. При этом, без привлечения на начальных этапах России. Согласно Будапештскому меморандуму 1994 года в переговорах могут быть задействованы Украина, США, Великобритания и РФ.
Депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов в беседе с НСН заявил, что без учета мнения жителей самого Донбасса любые формы переговоров бесполезны.
«Это очередные заявления [украинской стороны], на которые хочется ответить только пожеланием, чтобы мир поскорее пришел на землю Донбасса и мнения его жителей стали бы учитывать наконец. Я считаю, что главная сторона любых переговоров - это сами жители Донбасса, у которых необходимо ясно спросить всему миру - чего же хотят они, с кем быть и как быть», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
Как отметил вице-премьер Украины Резников, Россия якобы отказалась от статуса гаранта по выполнению обязательств на Донбассе, чтобы стать «оккупационной силой». Именно в связи с этим раннее привлечение ее к переговорам напрасно. А будапештский формат позволит изменить отношения с Кремлем и привлечь его к ответу.
При этом, Резников предлагает не отказываться и от Минских соглашений, которые помогают Украине обмениваться пленными.
Ранее НСН сообщала, что представители Киева в ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы снова отказались одобрить проведение выборов в Донбассе. В Киеве настаивают, что они станут возможными только после выполнения требований, которые он выдвигает.
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