Главная сторона переговоров – жители Донбасса. В Госдуме оценили переход к «будапештскому» формату

«Это очередные заявления [украинской стороны], на которые хочется ответить только пожеланием, чтобы мир поскорее пришел на землю Донбасса и мнения его жителей стали бы учитывать наконец. Я считаю, что главная сторона любых переговоров - это сами жители Донбасса, у которых необходимо ясно спросить всему миру - чего же хотят они, с кем быть и как быть», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

Как отметил вице-премьер Украины Резников, Россия якобы отказалась от статуса гаранта по выполнению обязательств на Донбассе, чтобы стать «оккупационной силой». Именно в связи с этим раннее привлечение ее к переговорам напрасно. А будапештский формат позволит изменить отношения с Кремлем и привлечь его к ответу.

При этом, Резников предлагает не отказываться и от Минских соглашений, которые помогают Украине обмениваться пленными.

Ранее НСН сообщала, что представители Киева в ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы снова отказались одобрить проведение выборов в Донбассе. В Киеве настаивают, что они станут возможными только после выполнения требований, которые он выдвигает.

