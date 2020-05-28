Киев вновь отказался проводить выборы в Донбассе
Представители Киева в ход очередного заседания Трехсторонней контактной группы снова отказались одобрить проведение выборов в Донбассе. Об этом проинформировала пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. В Киеве настаивают, что они станут возможными только после выполнения требований, которые он выдвигает.
Среди прочего Украина потребовала «вывести иностранные войска» с востока страны, разоружить ополченцев самопровозглашенных республик, а также передать под её полный контроль границу с Россией.
Кроме того, Киев хочет, чтобы в ДНР и ЛНР была обеспечен работа украинских средств массовой информации и политических партий, пишет «Свободная пресса».
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ранее, что киевский режим не собирается вступать в переговоры с лидерами народных республик Донбасса. Он даже пообещал аннулировать их администрации в случае установления контроля над ними Киевом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- Берлин заявил о доказательствах причастности ГРУ к хакерским атакам
- Исследование: Солнечный свет убивает коронавирус за минуты
- Автомобильный бренд Datsun уходит из России
- «Разумно и исполнимо»: Эксперт оценил рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров
- «Суперджет» с отказавшим двигателем приземлился в Шереметьево
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru