Киев вновь отказался проводить выборы в Донбассе

Представители Киева в ход очередного заседания Трехсторонней контактной группы снова отказались одобрить проведение выборов в Донбассе. Об этом проинформировала пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. В Киеве настаивают, что они станут возможными только после выполнения требований, которые он выдвигает.

Среди прочего Украина потребовала «вывести иностранные войска» с востока страны, разоружить ополченцев самопровозглашенных республик, а также передать под её полный контроль границу с Россией.

Кроме того, Киев хочет, чтобы в ДНР и ЛНР была обеспечен работа украинских средств массовой информации и политических партий, пишет «Свободная пресса».

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ранее, что киевский режим не собирается вступать в переговоры с лидерами народных республик Донбасса. Он даже пообещал аннулировать их администрации в случае установления контроля над ними Киевом.

