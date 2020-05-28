План «PR». Ликвидация ДНР и ЛНР не состоится

Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН выразил уверенность, что никакого плана «Б» по Донбассу у Киева нет.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил о планах по ликвидации администрации ДНР и ЛНР. Как сообщает РИА «Новости», глава украинского МИД отметил, что Киев не хотел бы прибегать к так называемому плану «Б», который ранее был разработан в администрации Владимира Зеленского. Этот план рассчитан на развитие событий, при котором ситуация в регионе не будет урегулирована до конца текущего года. Однако что именно включает этот план, неизвестно.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН выразил уверенность, что никакого плана «Б» у Киева нет.

Царёв усомнился в существовании украинского «плана Б» по Донбассу

«План «Б» - это, скорее всего, просто разговоры. Я о таком не знаю. Понятно, что Киев никогда не признает ЛНР и ДНР, и их руководство никогда не признавал и признавать не будет. Когда рассматривают вопрос присоединения, прежде всего говорят, что эти все образования должны быть ликвидированы, должна быть создана украинская администрация. Ничего нового не будет. Сейчас ситуация зашла в тупик, поэтому заявления украинской власти сейчас – это попытка попиариться. Я далек от мысли, что до конца года хоть что-то будет сделано. Скорее всего, будут только такие заявления, прожекты. Когда разрешится этот тупик, никто не знает», - сказал эксперт.

Ранее Александр Охрименко в эфире НСН выразил уверенность, что встреча «нормандской четвёрки» не изменит положение Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраина
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