Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил о планах по ликвидации администрации ДНР и ЛНР. Как сообщает РИА «Новости», глава украинского МИД отметил, что Киев не хотел бы прибегать к так называемому плану «Б», который ранее был разработан в администрации Владимира Зеленского. Этот план рассчитан на развитие событий, при котором ситуация в регионе не будет урегулирована до конца текущего года. Однако что именно включает этот план, неизвестно.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН выразил уверенность, что никакого плана «Б» у Киева нет.