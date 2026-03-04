Политолог объяснил сообщения о рейде израильского спецназа в Иране
Сообщения о возможной наземной операции израильской разведки и спецназа на территории Ирана, появившиеся в арабских СМИ, вероятнее всего связаны с диверсионной вылазкой, а не с попыткой масштабного вторжения. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
По его словам, полноценная наземная операция против Ирана маловероятна, поскольку ни Израиль, ни США не располагают возможностями для вторжения в такую крупную страну. Он отметил, что Израиль и Иран разделяют большие расстояния, а переброска значительного военного контингента воздушным путем практически невозможна.
Поводом для обсуждений стала информация телеканала Al-Arabiya о том, что израильская разведка «Моссад» и армейский спецназ провели операцию на территории Ирана. Сообщения появились на фоне резкой эскалации: 28 февраля США и Израиль активизировали удары по иранским объектам, после чего Тегеран начал обстрелы израильской территории и американских баз в регионе.
Шаповалов также допустил, что израильские силы могли проникнуть в Иран через районы, где действуют курдские формирования. Он добавил, что в случае попадания израильских военных в плен Иран, как суверенное государство, будет обязан предоставить им статус военнопленных и соблюдать нормы Женевской конвенции, передает «Радиоточка НСН».
