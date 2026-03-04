Политолог объяснил конфликт Испании и США из-за войны против Ирана

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал единственным европейским лидером, открыто выступившим против действий США в конфликте вокруг Ирана. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» заявил политолог Сергей Станкевич.

По его словам, поводом для напряженности стал вопрос использования американских военных баз «Рота» в провинции Кадис и «Морон» под Севильей, где размещены подразделения ВМС и ВВС США. Эксперт отметил, что Испания сохраняет суверенитет над этими объектами и по соглашению с Вашингтоном может ограничивать их использование, если речь идет о военных действиях, не одобренных ООН или Советом НАТО.