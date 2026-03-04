Политолог объяснил конфликт Испании и США из-за войны против Ирана
Премьер-министр Испании Педро Санчес стал единственным европейским лидером, открыто выступившим против действий США в конфликте вокруг Ирана. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» заявил политолог Сергей Станкевич.
По его словам, поводом для напряженности стал вопрос использования американских военных баз «Рота» в провинции Кадис и «Морон» под Севильей, где размещены подразделения ВМС и ВВС США. Эксперт отметил, что Испания сохраняет суверенитет над этими объектами и по соглашению с Вашингтоном может ограничивать их использование, если речь идет о военных действиях, не одобренных ООН или Советом НАТО.
Станкевич напомнил, что в сентябре 2025 года Мадрид запретил переброску через эти базы американских самолетов и кораблей с вооружением для Израиля. А в марте 2026 года, по его словам, Испания пошла на прямой дипломатический конфликт с Вашингтоном, отказавшись разрешить использование своей территории в операции против Ирана.
После этого США вывели с баз «Рота» и «Морон» 15 самолетов, в основном заправщиков, и перебросили их на авиабазы в Германии и Франции. Санчес при этом призвал Вашингтон соблюдать международное право и возобновить диалог с Тегераном, а также предложил другим европейским странам занять аналогичную позицию, однако, как отметил политолог, лидеры Германии, Франции и Великобритании ограничились поддержкой мотивов США, открыв свои военные объекты для операции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Вычеркнули СССР!»: Грымов объяснил отказ «Нюрнбергу» в прокатном удостоверении
- Политолог объяснил сообщения о рейде израильского спецназа в Иране
- Снять с себя броню: Как поможет женщинам фильм «К себе нежно»
- Япония может пересмотреть энергосотрудничество с Россией из-за кризиса
- Адвокат напомнила о штрафах за оскорбительные слова в интернете
- Продюсер объяснил критику Губина в адрес Жукова и Крутого
- Бурляев раскритиковал фильмы «Чебурашка» за отсутствие положительных героев
- Психолог объяснил, как не разочаровываться в подарке на 8 Марта
- Находка для бандитов: За какие метки в навигаторах водителей ждет «уголовка»
- Застрявшая в Катаре россиянка рассказала о взрывах и ракетах в небе