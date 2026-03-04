Политолог объяснил конфликт Испании и США из-за войны против Ирана

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал единственным европейским лидером, открыто выступившим против действий США в конфликте вокруг Ирана. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» заявил политолог Сергей Станкевич.

По его словам, поводом для напряженности стал вопрос использования американских военных баз «Рота» в провинции Кадис и «Морон» под Севильей, где размещены подразделения ВМС и ВВС США. Эксперт отметил, что Испания сохраняет суверенитет над этими объектами и по соглашению с Вашингтоном может ограничивать их использование, если речь идет о военных действиях, не одобренных ООН или Советом НАТО.

Станкевич напомнил, что в сентябре 2025 года Мадрид запретил переброску через эти базы американских самолетов и кораблей с вооружением для Израиля. А в марте 2026 года, по его словам, Испания пошла на прямой дипломатический конфликт с Вашингтоном, отказавшись разрешить использование своей территории в операции против Ирана.

После этого США вывели с баз «Рота» и «Морон» 15 самолетов, в основном заправщиков, и перебросили их на авиабазы в Германии и Франции. Санчес при этом призвал Вашингтон соблюдать международное право и возобновить диалог с Тегераном, а также предложил другим европейским странам занять аналогичную позицию, однако, как отметил политолог, лидеры Германии, Франции и Великобритании ограничились поддержкой мотивов США, открыв свои военные объекты для операции, передает «Радиоточка НСН».

