Глава ЦИК Белоруссии, что Тихановская записывала обращение к белорусам в ее кабинете

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидия Ермошина подтвердила, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записывала обращение к гражданам страны после выборов в ее кабинете. Об этом сообщает kp.by.

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Ермошина отметила, что Тихановская на видеозаписи сидит на ее диване. Между тем, по словам главы ЦИК, при записи видео она не присутствовала. Ермошина отметила, что с Тихановской хотели пообщаться два высокопоставленных лица из правоохранительных органов и она их оставила наедине.

Тихановская записала видеообращение к гражданам страны 11 августа. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал во время президентской кампании и призвала белорусов «не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности». На видео создается впечатление, что Тихановская зачитывает текст по бумажке, спокойно и почти без эмоций. Во время записи ее взгляд устремлен вниз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаБелоруссия
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