Глава ЦИК Белоруссии, что Тихановская записывала обращение к белорусам в ее кабинете

Ермошина отметила, что Тихановская на видеозаписи сидит на ее диване. Между тем, по словам главы ЦИК, при записи видео она не присутствовала. Ермошина отметила, что с Тихановской хотели пообщаться два высокопоставленных лица из правоохранительных органов и она их оставила наедине.

Тихановская записала видеообращение к гражданам страны 11 августа. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал во время президентской кампании и призвала белорусов «не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности». На видео создается впечатление, что Тихановская зачитывает текст по бумажке, спокойно и почти без эмоций. Во время записи ее взгляд устремлен вниз.

