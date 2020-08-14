Глава ЦИК Белоруссии, что Тихановская записывала обращение к белорусам в ее кабинете
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидия Ермошина подтвердила, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записывала обращение к гражданам страны после выборов в ее кабинете. Об этом сообщает kp.by.
Ермошина отметила, что Тихановская на видеозаписи сидит на ее диване. Между тем, по словам главы ЦИК, при записи видео она не присутствовала. Ермошина отметила, что с Тихановской хотели пообщаться два высокопоставленных лица из правоохранительных органов и она их оставила наедине.
Тихановская записала видеообращение к гражданам страны 11 августа. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал во время президентской кампании и призвала белорусов «не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности». На видео создается впечатление, что Тихановская зачитывает текст по бумажке, спокойно и почти без эмоций. Во время записи ее взгляд устремлен вниз.
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