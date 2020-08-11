Тихановская призвала белорусов отказаться от протестов

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение к гражданам страны.

Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал во время президентской кампании и призвала белорусов «не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности».

Как сообщает телеканал 360, на видео создается впечатление, что Тихановская зачитывает текст по бумажке, спокойно и почти без эмоций. Во время записи ее взгляд устремлен вниз.

Напомним, ранее, как сообщала "Свободная пресса", Светлана Тихановская записала видео, в котором объяснила, почему уехала из Белоруссии в Литву.

