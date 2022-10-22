Глава Совбеза призвал отказаться от идеи «порядка, основанного на правилах»

«Дрянная западная идея «порядка, основанного на правилах», должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества. Она никем не одобрена, полностью неопределенна по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН», — отметил глава Совбеза.

По его мнению, эта идея «никем не одобрена», Запад продвигает ее в противовес существующим международным правилам и институтам, в том числе ООН.

«Сама идея продиктована навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире», - заявил экс-президент РФ.

Медведев считает, что выбор остального мира - не подчиняться этой идее, а продвигаться собственным путем.

Ранее запредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал главу европейской дипломатии Жозефа Борреля «увядшей брюссельской капустой». По словам Медведева, Европе «плевать на Украину» и они не желают «впрягаться за нее по полной». Об этом сообщает РИА Новости.

