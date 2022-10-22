Глава Совбеза призвал отказаться от идеи «порядка, основанного на правилах»

Идея «порядка, основанного на правилах», которую культивирует Запад, должна быть решительно отринута как несостоятельная. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу, 22 октября.

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«Дрянная западная идея «порядка, основанного на правилах», должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества. Она никем не одобрена, полностью неопределенна по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН», — отметил глава Совбеза.

По его мнению, эта идея «никем не одобрена», Запад продвигает ее в противовес существующим международным правилам и институтам, в том числе ООН.

«Сама идея продиктована навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире», - заявил экс-президент РФ.

Медведев считает, что выбор остального мира - не подчиняться этой идее, а продвигаться собственным путем.

Ранее запредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал главу европейской дипломатии Жозефа Борреля «увядшей брюссельской капустой». По словам Медведева, Европе «плевать на Украину» и они не желают «впрягаться за нее по полной». Об этом сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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