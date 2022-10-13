Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»
Запредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал главу европейской дипломатии Жозефа Борреля «увядшей брюссельской капустой». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Медведева, Европе «плевать на Украину» и они не желают «впрягаться за нее по полной».
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.
Ранее 13 октября Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ. По его словам, масштабы ответных военных мер Запада якобы «приведут к уничтожению российской армии».
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