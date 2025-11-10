Умер учивший Путина и Медведева ученый-правовед Юрий Толстой

Ученый-правовед, академик Российской академии наук Юрий Толстой умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета.

«Ушел из жизни почетный профессор СПбГУ, академик РАН Юрий Толстой», - отмечается в сообщении.

В вузе назвали Толстого талантливым педагогом и мудрым наставником. Под его руководством учились многие государственные деятели, в том числе президент Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Академик был отмечен многочисленными званиями и наградами. В частности, ему присудили высшую ведомственную медаль Минюста имени Анатолия Кони, звания заслуженного деятеля науки России, лауреата высшей юридической премии «Юрист года». Кроме того, в 2022 году Толстой стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Ранее на 104-м году жизни умер китайский ученый-физик, лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин.

