Умер учивший Путина и Медведева ученый-правовед Юрий Толстой
Ученый-правовед, академик Российской академии наук Юрий Толстой умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета.
«Ушел из жизни почетный профессор СПбГУ, академик РАН Юрий Толстой», - отмечается в сообщении.
В вузе назвали Толстого талантливым педагогом и мудрым наставником. Под его руководством учились многие государственные деятели, в том числе президент Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Академик был отмечен многочисленными званиями и наградами. В частности, ему присудили высшую ведомственную медаль Минюста имени Анатолия Кони, звания заслуженного деятеля науки России, лауреата высшей юридической премии «Юрист года». Кроме того, в 2022 году Толстой стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Ранее на 104-м году жизни умер китайский ученый-физик, лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: России хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился скорее
- Умер учивший Путина и Медведева ученый-правовед Юрий Толстой
- ВС России ударили «Кинжалами» и дронами по аэродромам и складам ВСУ
- Ветеринар рассказала, чем болеют кошки и собаки из-за стресса хозяев
- Песков заявил об активной подготовке визита Путина в Индию
- Недопуск парома Seabridge в Сочи не стали связывать с военными учениями
- «АвтоВАЗ» возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus
- В Кремле рассказали о подготовке к подписанию документов перед визитом Токаева
- В России в 2026 году вырастет максимальный размер больничного
- Член жюри премии «Все Цвета Джаза» Крамер объяснил необходимость худсоветов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru