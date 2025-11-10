ВС России ударили «Кинжалами» и дронами по аэродромам и складам ВСУ
Армия России в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам нанесла групповой удар по целям на Украине. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
Вооруженные силы РФ минувшей ночью совершили атаки на украинские военные аэродромы, центр радио и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов для системы залпового огня «Ольха», цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. Российская армия использовала высокоточное оружие, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - указали в Минобороны.
Ранее российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер учивший Путина и Медведева ученый-правовед Юрий Толстой
- ВС России ударили «Кинжалами» и дронами по аэродромам и складам ВСУ
- Ветеринар рассказала, чем болеют кошки и собаки из-за стресса хозяев
- Песков заявил об активной подготовке визита Путина в Индию
- Недопуск парома Seabridge в Сочи не стали связывать с военными учениями
- «АвтоВАЗ» возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus
- В Кремле рассказали о подготовке к подписанию документов перед визитом Токаева
- В России в 2026 году вырастет максимальный размер больничного
- Член жюри премии «Все Цвета Джаза» Крамер объяснил необходимость худсоветов
- Дело об угрозе убийством Долиной и ее представителю завели и приостановили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru