Армия России в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам нанесла групповой удар по целям на Украине. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

Вооруженные силы РФ минувшей ночью совершили атаки на украинские военные аэродромы, центр радио и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов для системы залпового огня «Ольха», цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. Российская армия использовала высокоточное оружие, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - указали в Минобороны.

Ранее российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, пишет «Свободная пресса».

