Песков заявил об активной подготовке визита Путина в Индию
Российская сторона готовит визит главы государства Владимира Путина в Индию. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года», - сообщил представитель Кремля.
Песков выразил надежду, что визит будет содержательным. Как указал пресс-секретарь, Кремль своевременно проанонсирует все договоренности, которые планируется достигнуть.
В сентябре Владимир Путин провел в Тяньцзине двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет «Свободная пресса».
