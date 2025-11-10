Российская сторона готовит визит главы государства Владимира Путина в Индию. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года», - сообщил представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что визит будет содержательным. Как указал пресс-секретарь, Кремль своевременно проанонсирует все договоренности, которые планируется достигнуть.

В сентябре Владимир Путин провел в Тяньцзине двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет «Свободная пресса».

