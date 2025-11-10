В России в 2026 году вырастет максимальный размер больничного
Размер максимальной оплаты больничного листа в 2026 году увеличится до 6,8 тысячи рублей в день. Об этом говорится в сообщении Социального фонда России.
«Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда... на предстоящие три года», - указано в сообщении.
В 2026-м максимальный размер больничного вырастет до 6827,4 рубля, в 2027-м - до 7860,27 рубля, еще через год - до 8489,04 рубля.
Соцфонд напомнил, что получает информацию об открытии и закрытии больничного от медицинских учреждений, самостоятельно собирает сведения для назначения пособия, недостающую информацию запрашивает у работодателя и информирует россиян обо всех этапах процесса через «Госуслуги».
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что сейчас в РФ максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день составляет 5673 рубля, пишет «Свободная пресса».
