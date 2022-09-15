Путин заявил, что попытки создать однополярный мир приобрели уродливые очертания

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества он отметил, что подобные действия «приобрели уродливые очертания».

«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования золотого миллиарда населения планеты, сообщает RT.