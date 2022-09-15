Путин заявил, что попытки создать однополярный мир приобрели уродливые очертания
Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки создания однополярного мира абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств, сообщает РИА Новости.
На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества он отметил, что подобные действия «приобрели уродливые очертания».
«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования золотого миллиарда населения планеты, сообщает RT.
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