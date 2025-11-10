«АвтоВАЗ» возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus

Продажи ограниченной партии автомобилей Lada модели Largus возобновили в дилерской сети. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу компании «АвтоВАЗ».

Производитель отметил, что разблокировал продажи у дилеров ограниченной партии машин, которой требовалась дополнительная проверка одного из клапанов.

«В результате испытаний, которые проводились на дорогах общего пользования, а также на базе полигона и в климатической камере, было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости», — рассказали в компании, добавив, что из-за этого авто требовалось дополнительно прогревать перед началом движения.

Эксперты протестировали машины с использованием смазочных материалов различных поставщиков и выбрали образец, соответствующий техническим требованиям по вязкости и сохраняющий характеристики в течение длительного времени. Как отметили в «АвтоВАЗе», производство Lada Largus продолжают в запланированных объемах.

Продажи Largus в дилерских центрах временно ограничивали с 21 октября до завершения проверки случаев затрудненного вращения рулевого колеса.

