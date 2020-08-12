Глава штаба Бабарико призвала услышать волю белорусского народа

По словам Колесниковой, люди не смогут жить как раньше, поскольку память нельзя стереть. Она подчеркнула, что на улицы вышли обычные люди, которые хотят перемен.

Ранее еще одна соратница Тихановской Вероника Цепкало призвала страны мира признать Тихановскую единственным законно избранным президентом и остановить беспредел в республике.

В Белоруссии продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%.

