Глава штаба Бабарико призвала услышать волю белорусского народа
Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала власти услышать волю протестующего белорусского народа. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Колесниковой, люди не смогут жить как раньше, поскольку память нельзя стереть. Она подчеркнула, что на улицы вышли обычные люди, которые хотят перемен.
Ранее еще одна соратница Тихановской Вероника Цепкало призвала страны мира признать Тихановскую единственным законно избранным президентом и остановить беспредел в республике.
В Белоруссии продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%.
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