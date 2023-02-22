Глава разведки Германии назвал условие для переговоров по Украине

Россия может вернуться к переговорам по Украине в случае успехов на поле боя, заявил руководитель разведки ФРГ Бруно Каль. Его мнение приводит Speigel.

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По его словам, после получения явного преимущества на театре военных действий Москва может решить продиктовать свои условия по мирным договоренностям.

При этом Каль заявил, что не видит в настоящее время готовности РФ к переговорам. Он добавил, что конфликт развивается не так, как ожидали Украина и поддерживающий ее Запад.

Для скорейшего достижения мира на Украине необходима политическая воля коллективного Запада, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в Москве не видят готовности США и их союзников к прекращению конфликта, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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