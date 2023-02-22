Глава разведки Германии назвал условие для переговоров по Украине
Россия может вернуться к переговорам по Украине в случае успехов на поле боя, заявил руководитель разведки ФРГ Бруно Каль. Его мнение приводит Speigel.
По его словам, после получения явного преимущества на театре военных действий Москва может решить продиктовать свои условия по мирным договоренностям.
При этом Каль заявил, что не видит в настоящее время готовности РФ к переговорам. Он добавил, что конфликт развивается не так, как ожидали Украина и поддерживающий ее Запад.
Для скорейшего достижения мира на Украине необходима политическая воля коллективного Запада, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в Москве не видят готовности США и их союзников к прекращению конфликта, передает НСН.
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