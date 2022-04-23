Глава ОП Крыма заявил, что Украина в современных границах не сохранится
Современные границы Украины не сохранятся, часть территорий окажутся безвозвратно потерянными. Об этом заявил крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук РИА Новости.
«Современной Украины в ее нынешнем виде уже не будет. Она будет другой, и ее территориальные границы будут другими. Я убежден, что часть ее территорий войдет в состав Российской Федерации. Это прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области. Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации. Поэтому мы не имеем права потерять эти земли. Они должны войти в состав России», - отметил Форманчук.
Также, считает политолог, в состав Российской Федерации войдут Донецкая и Луганская народные республики, Николаевская и Одесская области Украины.
«Окончательно станет все ясно после завершения военной фазы специальной операции», - отметил председатель Общественной палаты Крыма.
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что Приднестровье де факто считает себя территорией России и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии.
«Все эти годы показали, что они (Приднестровье – прим. НСН) де факто считают себя не только гражданами России, но и территорией России. Приднестровцы – наши граждане. Они хотят того же, что желают и ДНР с ЛНР, и Южная Осетия. Они понимают, что только вместе с Россией они сами, их дети и внуки могут жить дальше в безопасности и спокойном мире», - заявил Водолацкий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 829 / сут.
Умерли
375 тыс.+171 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 030 / сут.
- Мобильные операторы обещают закрывать салоны из-за отказа снизить аренду в ТЦ
- Глава ОП Крыма заявил, что Украина в современных границах не сохранится
- На позиции ВС РФ сбросили емкость с неизвестными ампулами для взрыва
- В России госпитализировали 2 682 человека с коронавирусом за сутки
- Российские военные уничтожили три украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением
- В России могут увеличить объем упаковки для детского молочного питания в РФ в два раза
- Нефтяники начнут продавать больше топлива на бирже
- СК возбудил уголовное дело после взрыва на руднике в Оренбуржье
- Патриарх Кирилл в пасхальном послании призвал молиться о мире
- Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлили до 1 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru