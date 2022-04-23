Глава ОП Крыма заявил, что Украина в современных границах не сохранится

«Современной Украины в ее нынешнем виде уже не будет. Она будет другой, и ее территориальные границы будут другими. Я убежден, что часть ее территорий войдет в состав Российской Федерации. Это прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области. Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации. Поэтому мы не имеем права потерять эти земли. Они должны войти в состав России», - отметил Форманчук.

Также, считает политолог, в состав Российской Федерации войдут Донецкая и Луганская народные республики, Николаевская и Одесская области Украины.

«Окончательно станет все ясно после завершения военной фазы специальной операции», - отметил председатель Общественной палаты Крыма.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что Приднестровье де факто считает себя территорией России и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии.

«Все эти годы показали, что они (Приднестровье – прим. НСН) де факто считают себя не только гражданами России, но и территорией России. Приднестровцы – наши граждане. Они хотят того же, что желают и ДНР с ЛНР, и Южная Осетия. Они понимают, что только вместе с Россией они сами, их дети и внуки могут жить дальше в безопасности и спокойном мире», - заявил Водолацкий.

