Глава МВД Германии Фезер призвала к запрету выдачи виз российским спортсменам
О необходимости перестать выдавать визы российским и белорусским спортсменам, чтобы они не смогли принимать участие в международных турнирах, проходящих на территории ФРГ, призвала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер после совещания министров спорта федеральных земель во Франкфурте-на-Майне, сообщает издание Die Welt.
По её словам, для этого осталось заручиться согласием министерства иностранных дел.
«Следует ограничить возможности Москвы по использованию спортивных площадок с целью пропаганды», - подчеркнула Фезер.
Ранее французский олимпийский чемпион объяснил поддержку российских спортсменов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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