Глава МВД Германии Фезер призвала к запрету выдачи виз российским спортсменам

О необходимости перестать выдавать визы российским и белорусским спортсменам, чтобы они не смогли принимать участие в международных турнирах, проходящих на территории ФРГ, призвала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер после совещания министров спорта федеральных земель во Франкфурте-на-Майне, сообщает издание Die Welt.

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По её словам, для этого осталось заручиться согласием министерства иностранных дел.

«Следует ограничить возможности Москвы по использованию спортивных площадок с целью пропаганды», - подчеркнула Фезер.

Ранее французский олимпийский чемпион объяснил поддержку российских спортсменов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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