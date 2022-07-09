Глава Минтранса: Калининград не окажется в транспортной блокаде

Калининградской области не грозит транспортная блокада из-за введенных западных санкций. Об этом глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев заявил, выступая на форуме «Территория смыслов».

Транзитный вопрос: Чем Россия ответит Литве на блокаду Калининграда

«Точно нет», — подчеркнул Савельев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что Россия может экономически уничтожить Литву в ответ на транспортную блокаду Калининграда.

«Пока у нас 10 вариантов, которые могут наглухо прихлопнуть экономику Литвы, но говорить о них вслух мы не будем, поскольку это экономическая война. Но не хотелось бы это делать, потому что для них вред будет необратимый. Мы все можем закрыть практически без ущерба для себя, потому что у нас есть воздушная и морская составляющая, которая будет доставлять в Калининградскую область все грузы. Литва может как государство исчезнуть под экономическим давлением России, но зачем нам это, это давний наш сосед», - сказал Колесник.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСанкции Против РоссииМинтрансКалининградская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры