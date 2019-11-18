Глава Минобороны Украины прокомментировал возвращение Россией кораблей Киеву

Глава Минобороны Андрей Загороднюк прокомментировал возвращение Россией Киеву трех кораблей, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе в связи с нарушением границы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Загороднюка, действия России являются не актом доброй воли, а исполнением решения Международного морского трибунала. Украинский министр также отметил, что решение о дальнейшей судьбе судов будет принято после их осмотра специалистами.