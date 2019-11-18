Глава Минобороны Украины прокомментировал возвращение Россией кораблей Киеву

18 ноября 201923:21

Глава Минобороны Андрей Загороднюк прокомментировал возвращение Россией Киеву трех кораблей, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе в связи с нарушением границы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Загороднюка, действия России являются не актом доброй воли, а исполнением решения Международного морского трибунала. Украинский министр также отметил, что решение о дальнейшей судьбе судов будет принято после их осмотра специалистами.

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О том, что Россия передала все три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе, стало известно 18 ноября. При этом в МИД России отметили, что корабли остаются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении границы.

Сенатор от города Севастополя, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева в ходе пресс-конференции НСН заявила, что возврат судов показывает умение России и Украины договариваться.

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ФОТО: РИА Новости
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