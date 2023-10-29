Глава Минобороны Чехии призвала к выходу страны из ООН после резолюции по Израилю

Министр обороны напомнила, что Чехия выступила «против беспрецедентного теракта, совершенного террористами ХАМАС» и оказалась в числе 14 стран, проголосовавших против резолюции ООН.

Чернохова сравнила нападение боевиков ХАМАС на Израиль с терактами «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) 9 сентября 2001 года в США.

Чернохова призвала выйти из состава ООН, которая «поддерживает террористов и не уважает основное право на самооборону».

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, которая включает в том числе призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Об этом сообщает ТАСС. Инициативу поддержали 120 стран (в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ), против проголосовали 14 государств (включая США, Израиль, Австрию), еще 45 стран не участвовали в голосовании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».











