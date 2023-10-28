Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что страна отвергает призыв Генассамблеи ООН прекратить огонь в секторе Газа, пишет РИА Новости.
«Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС», - сказал дипломат.
Генассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня и перемирию. Документ поддержали 120 стран, 14 высказались против, 45 предпочли не голосовать.
Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 27 октября объявил о «расширении масштаба наземных маневров» в секторе Газа.
Столкновения между израильскими военными и боевиками движения ХАМАС вечером в пятницу произошли на северо-востоке сектора Газа. По информации СМИ, палестинцы сумели отразить атаку подразделений ЦАХАЛ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru