Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что страна отвергает призыв Генассамблеи ООН прекратить огонь в секторе Газа, пишет РИА Новости.

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«Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС», - сказал дипломат.

Генассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня и перемирию. Документ поддержали 120 стран, 14 высказались против, 45 предпочли не голосовать.

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 27 октября объявил о «расширении масштаба наземных маневров» в секторе Газа.

Столкновения между израильскими военными и боевиками движения ХАМАС вечером в пятницу произошли на северо-востоке сектора Газа. По информации СМИ, палестинцы сумели отразить атаку подразделений ЦАХАЛ, передает «Радиоточка НСН».

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