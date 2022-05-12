Глава Минобороны Британии заявил, что Лондон поставит Киеву средства ПВО

По его словам, такое решение было принято, чтобы России «было еще сложнее достигать целей на Украине». При этом Уоллес отметил, что у Лондона нет возможности поставлять Киеву технику советского производства.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна готова продолжать поставку вооружений Украине, если возникнет такая необходимость.

