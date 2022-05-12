Глава Минобороны Британии заявил, что Лондон поставит Киеву средства ПВО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что принял решение о поставке на Украину систем ПВО ближнего действия на случай эскалации конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, такое решение было принято, чтобы России «было еще сложнее достигать целей на Украине». При этом Уоллес отметил, что у Лондона нет возможности поставлять Киеву технику советского производства.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна готова продолжать поставку вооружений Украине, если возникнет такая необходимость.

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Фото: facebook.com/usdos.ukraine
ТЕГИ:ПВОУкраинаВооружение
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