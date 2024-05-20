Глава Минфина США заявила, что главной темой переговоров G7 станут активы РФ

По её словам, на саммите, который пройдёт 23-25 мая в итальянском городе Стреса, будут искать пути использования заблокированных активов РФ в интересах Украины.

«Я полагаю важным и срочным коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, в пользу Украины», - отметила она.

Йеллен добавила, что критически важно обеспечить Киеву поддержку, которая необходима как «для оснащения вооруженных сил», так и «для финансирования значимых услуг».

Ранее евродепутат от Франции Жильбер Коллар заявил, что изъятие российских замороженных активов и их использование для поддержи Украины будет иметь серьёзные негативные последствия для Евросоюза, пишут «Известия».

