Глава Минфина США заявила, что главной темой переговоров G7 станут активы РФ

Российские активы станут ключевой темой переговоров министров финансов стран «Большой семёрки» (G7). Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Кадыров призвал к ракетному обстрелу Эстонии за использование активов России

По её словам, на саммите, который пройдёт 23-25 мая в итальянском городе Стреса, будут искать пути использования заблокированных активов РФ в интересах Украины.

«Я полагаю важным и срочным коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, в пользу Украины», - отметила она.

Йеллен добавила, что критически важно обеспечить Киеву поддержку, которая необходима как «для оснащения вооруженных сил», так и «для финансирования значимых услуг».

Ранее евродепутат от Франции Жильбер Коллар заявил, что изъятие российских замороженных активов и их использование для поддержи Украины будет иметь серьёзные негативные последствия для Евросоюза, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: treasury.gov
ТЕГИ:УкраинаРоссияПереговорыСШАМинфин

Горячие новости

Все новости

партнеры