Европейцам следует отказаться от покупки российских газа и нефти. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

По его словам, это бы «совершенно точно» положительно бы повлияло на склонность Вашингтона к ужесточению антироссийских санкций.

Он указал, что покупать нефть и газ, а также другие продукты из ископаемого топлива, Европа могла бы у США.

«Все хотят иметь надёжных поставщиков энергии из числа союзников, а не противников», - заключил Райт.

Ранее индийский министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на настойчивые призывы властей США, сообщает RT.

