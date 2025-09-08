Глава Минэнерго США призвал Европу отказаться от российских газа и нефти
Европейцам следует отказаться от покупки российских газа и нефти. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава Минэнерго США Крис Райт.
По его словам, это бы «совершенно точно» положительно бы повлияло на склонность Вашингтона к ужесточению антироссийских санкций.
Он указал, что покупать нефть и газ, а также другие продукты из ископаемого топлива, Европа могла бы у США.
«Все хотят иметь надёжных поставщиков энергии из числа союзников, а не противников», - заключил Райт.
Ранее индийский министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на настойчивые призывы властей США, сообщает RT.
