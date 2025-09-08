По его словам, это бы «совершенно точно» положительно бы повлияло на склонность Вашингтона к ужесточению антироссийских санкций.

Он указал, что покупать нефть и газ, а также другие продукты из ископаемого топлива, Европа могла бы у США.

«Все хотят иметь надёжных поставщиков энергии из числа союзников, а не противников», - заключил Райт.

Ранее индийский министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на настойчивые призывы властей США, сообщает RT.

