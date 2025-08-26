Сийярто заявил, что атаки на «Дружбу» невозможны без согласования Киева с ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу «Дружба» не могли быть совершены Киевом без предварительных консультаций с европейскими лидерами. Его слова прозвучали в эфире программы «Борцовский час».
По мнению министра, трудно представить, что вопрос об атаках не поднимался на встречах Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими политиками, учитывая их постоянные контакты.
Сийярто также напомнил, что Еврокомиссия ранее давала письменные гарантии по защите критической энергетической инфраструктуры ЕС, но после ударов «не проронила ни слова».
С начала августа Венгрия зафиксировала три атаки ВСУ на нефтепровод: 13, 18 и 22 августа. Две из них привели к остановке прокачки нефти на пять дней, что оставило Венгрию и Словакию без поставок, передает «Радиоточка НСН».
