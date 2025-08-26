Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу «Дружба» не могли быть совершены Киевом без предварительных консультаций с европейскими лидерами. Его слова прозвучали в эфире программы «Борцовский час».

По мнению министра, трудно представить, что вопрос об атаках не поднимался на встречах Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими политиками, учитывая их постоянные контакты.