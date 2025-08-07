Контрабандный рынок автомобилей и ювелирки в РФ может достигать 10%
В России контрабандный рынок автомобилей и ювелирных украшений составляет около 10% от общего товарооборота, сообщают «Известия».
Как правило, контрабандой являются машин, мотоциклы и ювелирные украшения. По информации ФТС, в 2025 году основной поток контрабанды пришелся на автомобили, мотоциклы, наркотические и психотропные вещества, а также ювелирные изделия.
Это говорит как о высоком спросе на подобную продукцию, так и о попытках отдельных дистрибуторов уклониться от уплаты таможенных пошлин и НДС. Контрабандные схемы предполагают занижение таможенной стоимости, подделку товаросопроводительных документов, транзит через третьи страны с низким уровнем контроля, а также использование физлиц-курьеров.
Для автотранспорта применяются схемы «разбора-сбора» - ввоз машин по частям под видом запчастей, подмена VIN-номеров и даже использование дипломатических каналов.
Ранее российские таможенники совместно с МВД и ФСБ пресекли канал контрабанды наркотических средств и их прекурсоров из Средней Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru