Контрабандный рынок автомобилей и ювелирки в РФ может достигать 10%

Как правило, контрабандой являются машин, мотоциклы и ювелирные украшения. По информации ФТС, в 2025 году основной поток контрабанды пришелся на автомобили, мотоциклы, наркотические и психотропные вещества, а также ювелирные изделия.

Это говорит как о высоком спросе на подобную продукцию, так и о попытках отдельных дистрибуторов уклониться от уплаты таможенных пошлин и НДС. Контрабандные схемы предполагают занижение таможенной стоимости, подделку товаросопроводительных документов, транзит через третьи страны с низким уровнем контроля, а также использование физлиц-курьеров.

Для автотранспорта применяются схемы «разбора-сбора» - ввоз машин по частям под видом запчастей, подмена VIN-номеров и даже использование дипломатических каналов.

Ранее российские таможенники совместно с МВД и ФСБ пресекли канал контрабанды наркотических средств и их прекурсоров из Средней Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

