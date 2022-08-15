The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой

По его словам, Соединенные Штаты на самом деле думают только о том, чтобы не вступать в войну с Россией, а Лондон «прячется за отказом Вашингтона воевать». Тисдалл уверен, что так же ведут себя Германия, Франция и Италия.

Также автор подчеркнул, что в определенный момент Европейский союз может вынудить Украину подписать временное мирное соглашение с Россией для облегчения экономической обстановки Европы.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы настаивают на заключении Украиной компромиссного мира с Россией.

