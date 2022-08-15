The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой
Европа, которая охвачена паникой из-за подорожания энергии и продовольствия, может нанести Украине предательский удар уже предстоящей зимой. Такое мнение высказал Саймон Тисдалл в статье для газеты The Guardian.
По его словам, Соединенные Штаты на самом деле думают только о том, чтобы не вступать в войну с Россией, а Лондон «прячется за отказом Вашингтона воевать». Тисдалл уверен, что так же ведут себя Германия, Франция и Италия.
Также автор подчеркнул, что в определенный момент Европейский союз может вынудить Украину подписать временное мирное соглашение с Россией для облегчения экономической обстановки Европы.
Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы настаивают на заключении Украиной компромиссного мира с Россией.
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