В России насчитывается 40,8 млн пенсионеров
7 августа 202505:17
В России проживает 40,8 млн пенсионеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
Из них 7,6 млн пенсионеров работают, 2,3 млн получают пенсию по инвалидности, 1,45 млн — по потере кормильца.
В начале 2025 года пенсионеров было 41,2 млн.
Ранее россиянам объяснили, как увеличить пенсию на 70%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
