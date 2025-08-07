В России насчитывается 40,8 млн пенсионеров

В России проживает 40,8 млн пенсионеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Из них 7,6 млн пенсионеров работают, 2,3 млн получают пенсию по инвалидности, 1,45 млн — по потере кормильца.

В начале 2025 года пенсионеров было 41,2 млн.

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
