В России изменятся правила приема в вузы
В России с 1 сентября вступит в силу закон, регулирующий прием в вузы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерины Харченко.
По ее словам, речь идет о платном образовании. В настоящее время совместно с экспертным сообществом, ректорами и педагогами высшей школы определяются критерии, по которым будет определяться пороговое значение поступающих на платной основе.
Парламентарий указала, что наборы на гуманитарные специальности, в том числе юристов и экономистов, сокращаться не будут. В законе говорится о том, чтобы на коммерческое обучение был конкурс.
Часто бывает так, что в вузах одного региона стоимость обучения на одной и той же специальности отличается в 1,5 раза, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России изменятся правила приема в вузы
- Трамп: Контакты США и РФ не были прорывом
- СМИ: Путин заявил Уиткоффу о готовности встретиться с Трампом
- Контрабандный рынок автомобилей и ювелирки в РФ может достигать 10%
- Развернул «Орешник: Путин сделал предупреждение Трампу
- Трамп: Есть высокие шансы на встречу Путина и Зеленского
- ВСУ атакуют Волгоградскую область
- Всему виной логистика: В США сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина
- Плюс 50 лет к возрасту: Мизулина раскритиковала новую школьную форму
- В России меняются медицинские противопоказания для автомобилистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru