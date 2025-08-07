В России изменятся правила приема в вузы

По ее словам, речь идет о платном образовании. В настоящее время совместно с экспертным сообществом, ректорами и педагогами высшей школы определяются критерии, по которым будет определяться пороговое значение поступающих на платной основе.

Парламентарий указала, что наборы на гуманитарные специальности, в том числе юристов и экономистов, сокращаться не будут. В законе говорится о том, чтобы на коммерческое обучение был конкурс.

Часто бывает так, что в вузах одного региона стоимость обучения на одной и той же специальности отличается в 1,5 раза, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

