Глава МИД Украины предложил «запихнуть» россиян в границы и «закрыть на замок»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал «запихнуть в границы» и «закрыть на замок» россиян. Об этом глава МИД заявил в интервью «РБК Украина».

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Как отметил Кулеба, главное для него — убедить партнеров, что Россия «по своей сути не изменится», какой бы ни была власть в стране.

«Наша задача – не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», — заявил министр.

Ранее в Кремле заявляли, что любые попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призывы к ограничениям против российских граждан иррациональны, и относиться к ним следует исключительно отрицательно.

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:РоссияМИД Украины
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