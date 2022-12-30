Глава МИД Украины предложил «запихнуть» россиян в границы и «закрыть на замок»

Как отметил Кулеба, главное для него — убедить партнеров, что Россия «по своей сути не изменится», какой бы ни была власть в стране.

«Наша задача – не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», — заявил министр.

Ранее в Кремле заявляли, что любые попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призывы к ограничениям против российских граждан иррациональны, и относиться к ним следует исключительно отрицательно.

