Глава МИД: Украина не разрывает дипотношения с Белоруссией, а ставит на паузу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет разрывать дипломатические отношения с Минском, но "поставит на паузу".

Как заявил Кулеба на брифинге, эта пауза продлится до стабилизации ситуации в Белоруссии.