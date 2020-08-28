Глава МИД: Украина не разрывает дипотношения с Белоруссией, а ставит на паузу
28 августа 202010:45
Святослав Павлов
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет разрывать дипломатические отношения с Минском, но "поставит на паузу".
Как заявил Кулеба на брифинге, эта пауза продлится до стабилизации ситуации в Белоруссии.
«Для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований, мы не планируем прибегать к этому шагу», - заявил он.
Ранее сообщалось, что Украина временно приостановила все контакты с Белоруссией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- Попова заявила об иммунитете у бессимптомно переболевших COVID-19
- Глава МИД: Украина не разрывает дипотношения с Белоруссией, а ставит на паузу
- В России выявлены 4,8 тысячи новых случаев коронавируса
- Посла Норвегии вызвали в российский МИД
- Попова назвала процент пожилых людей среди умерших от коронавируса
28 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru