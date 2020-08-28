Глава МИД: Украина не разрывает дипотношения с Белоруссией, а ставит на паузу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет разрывать дипломатические отношения с Минском, но "поставит на паузу".

Как заявил Кулеба на брифинге, эта пауза продлится до стабилизации ситуации в Белоруссии.

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«Для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований, мы не планируем прибегать к этому шагу», - заявил он.

Ранее сообщалось, что Украина временно приостановила все контакты с Белоруссией.

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ФОТО: пресс-служба президента Белоруссии
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