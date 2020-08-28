Новости за ночь: Украина приостановила контакты с Белоруссией

Украинские власти временно приостановили все контакты с Белоруссией и следят за ситуацией в этой стране, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью украинскому телеканалу министр заявил, что контакты возобновятся лишь тогда, когда Киев будет уверен, что это не нанесёт стране «репутационных, моральных, этических потерь», пишет РИА ФАН.

Ранее Минск отказался выдать Украине 33 наёмников российской ЧВК, задержанных перед президентскими выборами. По версии ряда украинских СМИ, это была часть провалившейся спецоперации СБУ, которая намеревалась сама задержать россиян при «экстренной» посадке самолёта по пути в Турцию.



