Власти Украины предложили белорусам убежище

Шмыгаль добавил, что граждане Белоруссии могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить о преследованиях украинским пограничникам.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после объявления итогов голосования, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

