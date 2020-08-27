Власти Украины предложили белорусам убежище

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что граждане Белоруссии, преследуемые в своей стране, смогут получить защиту на Украине.

Он отметил, что это возможно даже в условиях закрытия границ Украины для иностранцев из-за пандемии коронавируса.

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Шмыгаль добавил, что граждане Белоруссии могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить о преследованиях украинским пограничникам.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после объявления итогов голосования, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБелоруссия
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